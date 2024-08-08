Экс-замглавы казначейства России отправили в колонию

Тверской районный суд Москвы назначил бывшему заместителю руководителя Федерального казначейства Сергею Гуральникову 4,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Его признали виновным по статьям о злоупотреблении полномочиями и принуждении к совершению сделки. Вместе с тюремным сроком Гуральникова лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с финансово-бюджетной сферой. Ограничение продлится три года.

По данным следствия, в декабре 2015 года Федеральное казначейство и коммерческая компания заключили госконтракт на сумму более 907 млн руб. Гуральников под угрозами потребовал от представителей подрядной организации подписать субподрядный договоро с двумя подконтрольными компаниями.

В результате выполнения заказа более 861 млн руб. были переданы подконтрольным субподрядным организациям. Сам же подрядчик не получил планируемую прибыль в размере более 20,8 млн руб.

До этого Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения для жены блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина — Екатерины Портнягиной. Она обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее экс-замглавы Белгородской области не смог выступить в суде с последним словом.