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В России планируют ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

«Ъ»: Минздрав собирается обязать выпускников медвузов отработать три года
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Минздрав России планирует отправлять выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, на обязательную отработку в государственные и частные клиники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В случае если соответствующие поправки министерства к закону «Об образовании» будут приняты, то выпускников вузов обяжут отработать в медучреждении минимум три года, а выпускников колледжей — два года.

«Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», — пишет издание.

Штраф может составить около 2,5 млн рублей.

Также Минздрав планирует внедрить еще одну инициативу: продолжение обучения «целевиков» по программам ординатуры будет возможно исключительно в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком.

Опрошенные изданием юристы отметили, что инициатива повысит качество медпомощи первичного звена и поможет решить проблему с нехваткой кадров, но обязательное трудоустройство будет ограничивать доступность образования и свободу выбора работы.

В октябре прошлого года зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сообщила, что в российских малых городах и поселках нужно отладить форму работы вахтовым методом, чтобы врачи приезжали туда работать. По ее словам, специалисты могут приезжать туда на работу на две недели, а после — сменяться. Соломатина добавила, что она написала в Минздрав России с целью услышать обратное мнение по поводу вахтового метода работы для врачей.

Ранее Путин обратил внимание на дефицит врачей в российском регионе.

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