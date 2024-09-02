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Российский медвуз выплатит студентам 100 тыс. рублей при соблюдении двух условий

В невинномысском вузе ввели выплату в 100 тыс. рублей при идеальной посещаемости

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Shutterstock

В Невинномысском медицинском институте (Ставропольский край) студентов поощрят за хорошую успеваемость и идеальную посещаемость денежной премией. Сообщением об этом появилось в официальном Telegram-канале образовательного учреждения.

«С сентября 2024 по июнь 2025 года включительно каждый студент Невинномысского медицинского института, кто не пропустил ни одного занятия в течение учебного года и продемонстрировал высокий уровень успеваемости, может получить дополнительный бонус», — говорится в посте вуза.

Вуз обещает выплатить по 100 тысяч рублей всем учащимся при соблюдении двух условий. Первое: посещаемость должна быть стопроцентной — студент, претендующий на поощрение, не должен пропустить ни одного занятия. Второе условие — высокий средний балл по всем дисциплинам (не менее 4,9).

«Ваше стремление к знаниям и дисциплина не останутся незамеченными», — подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Ранее в Алтайском крае рассказали о выплатах в размере 200 и 300 тыс. рублей для сельских учителей.

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