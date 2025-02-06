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Турок ограбил ювелирный магазин и три дня прятался в вентиляции

В Турции мужчина обворовал ювелирный магазин и три дня прятался в вентиляции
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İHA

В Турции вор три дня прятался в торговом центре после того, как обокрал ювелирный магазин, сообщает Haberler.

По данным местной полиции, мужчина проник в ювелирный магазин в торговом центре в Адане поздним вечером 2 февраля. Он прогулялся по залу и похитил 3 кг золотых украшений и 100 тыс. лир.

Следующие три дня вор провел, сидя в вентиляции и не желая попадать на камеры видеонаблюдения, но в итоге все же покинул здание. Мужчина попытался убежать, но был пойман полицейскими и охранниками неподалеку от ТЦ. Денег и драгоценностей при нем не обнаружили.

Истощенного подозреваемого доставили в больницу, а затем отвезли в полицейский участок. Ювелирная компания сначала заявила о краже золота и денег, однако позже по какой-то причине отозвала свою жалобу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Башкирии мужчина совершил ограбление ради трех бутылок пива и пачки сигарет.

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