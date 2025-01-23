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В Башкирии мужчина совершил ограбление ради трех бутылок пива и пачки сигарет

Мужчина похитил из магазина в Башкирии товар на 500 рублей и попал за решетку
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Telegram-канал «Mash Batash»

В Башкирии мужчина ограбил магазин на 500 рублей и стал фигурантом уголовного дела, сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Аскарово Абзелиловского района республики и попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина зашел в местный продуктовый магазин, сложил товары в пакет и сделал вид, что собирается расплатиться, а затем достал нож и зашел за прилавок.

Испуганной продавщице пришлось спасаться бегством, она попыталась заблокировать грабителя внутри помещения, но безуспешно. Он забрал пакет с тремя бутылками пива и пачкой сигарет и тоже вышел на улицу.

Подозреваемого уже задержали, им оказался 54-летний местный житель. Сейчас он находится под стражей.

До этого в Перми грабитель подрался с продавцом из-за 20 пачек сыра. После нескольких минут поединка обвиняемый покинул магазин, бросив похищенное. Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 29-летний житель Лысьвы, он заключен под стражу. Следователи предполагают, что налетчик может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

Ранее россиянин разобрал стену дома, чтобы ограбить односельчанина.

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