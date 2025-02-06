Мужчина, разбивший дверь в московском метро, объяснил свой проступок

Разбивший дверь в московском метро мужчина рассказал, что разозлился на нее

В Москве в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» УК РФ после его выходки в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина, возвращаясь после работы, остановился у дверей на выход из вестибюля станции метро «Савеловская». Судя по кадрам, дверь, через которую он планировал выйти, оказалась закрыта. Тогда хулиган вышел через соседнюю и с силой ударил ногой по той, которая «не выпустила» его. Это привело к тому, что дверь разбилась. После этого нарушитель продолжил путь, читая что-то в телефоне, как будто ничего не случилось.

Свой поступок хулиган объяснил тем, что «разозлился на дверь».

До этого похожий инцидент произошел на станции метро «Тверская»: там пассажир разбил окно поезда. Мужчина разозлился, что не успел зайти в вагон и выместил гнев, ударив кулаком в стекло.

Ранее петербуржец разбил дверь метро кирпичом, чтобы зайти и погреться.