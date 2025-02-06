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Россиянам рассказали, как избавиться от жира на животе с помощью ходьбы

Pravda.Ru: ходьба поможет избавиться от жира на животе
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Aslysun/Shutterstock/FOTODOM

Ходьба поможет избавиться от жира на животе, если тренироваться не менее трех раз в неделю по 45-60 минут или каждый день по 30 минут. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

Для достижения максимального эффекта эксперты советуют чередовать быструю и медленную ходьбу. Так, например, можно ходить в медленном темпе в течение 10 минут, идти очень быстро в течение 30 секунд, а после — снова сбавить темп. Такой цикл советуют повторять девять раз. После окончания тренировки нужно пройти еще 10 минут в медленном темпе, чтобы остыть.

«Если вы хотите похудеть и уменьшить живот, идеальным вариантом будет ходить каждый день или, по крайней мере, большую часть дней недели. Если ваша цель — использовать эту активность для похудения, вам следует проходить около 6 км примерно за 1 час не менее четырех раз в неделю», — добавили в сообщении.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

Ранее россиянам рассказали о пользе ходьбы для здоровья.

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