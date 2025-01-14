Тренер рассказала, какие упражнения наиболее эффективны при похудении

Наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. Об этом RuNews24.ru рассказала профессиональный тренер Алиса Новикова.

По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые - ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу. Она уточнила, что кардио-тренировки включают в себя аэробные упражнения, например, бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке. Такие упражнения также позволяют укрепить сердце, улучшить кровообращение и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К силовым тренировкам эксперт отнесла работу с отягощениями и упражнения с собственным весом.

«Силовые тренировки способствуют увеличению мышечной массы, что может ускорить метаболизм и сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Они укрепляют кости, снижая риск развития остеопороза и других костных заболеваний. Силовые тренировки также развивают координацию и баланс, что важно для повседневной жизни и снижения риска травм», — сказала Новикова.

Профессор Мельбурнского университета (Австралия) Джеймс Томпсон до этого представил новую методику избавления от излишков жира, окружающего внутренние органы. Она предполагает выполнение двух силовых и двух кардио-тренировок в неделю.

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