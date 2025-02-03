Россиянам рассказали о пользе ходьбы для здоровья

Ходьба является одним из самых простых и эффективных способов для поддержания здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Так, прогулки помогут снять стресс, улучшить общее самочувствие, укрепить сердечно-сосудистую систему, мышцы, а также снизить аппетит. Специалисты советуют начать с коротких прогулок и постепенно увеличивать их время и интенсивность, чтобы избежать травм и постепенно привыкнуть к нагрузке.

«Регулярные прогулки могут помочь похудеть, если сочетать их с правильным питанием. Для максимальной потери калорий выбирайте энергичную ходьбу. В зависимости от веса и интенсивности вы можете сжигать от 300 до 400 калорий в час», — добавили в сообщении.

Рекордсмен России по скандинавской ходьбе на 12 часов и 24 часа, российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин до этого говорил, что шаг во время занятий скандинавской ходьбой должен быть как можно более длинным, начинающим можно передвигаться со скоростью 5-6 км/ч. По его словам, такая скорость будет на 10-20% быстрее обычной ходьбы.

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