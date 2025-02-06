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Россиянам рассказали, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном

Врач Крашкина посоветовала откладывать смартфон за час до сна
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Смартфоны мешают качественному сну, поскольку излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина (гормона сна). Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Для минимизации негативного эффекта рекомендуется избегать использования телефона за час до сна, включать режим «не беспокоить», а также использовать специальные приложения или настройки, которые уменьшают яркость и фильтруют синий свет», — сказала Крашкина.

Она добавила, что цифровой детокс может существенно снизить уровень стресса и повысить продуктивность.

Психолог Дарья Дугенцова до этого предупреждала, что постоянное «залипание» в смартфоне негативно влияет на здоровье, провоцируя развитие депрессии и массу психосоматических нарушений. По ее словам, эта вредная привычка чревата болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и ослаблением иммунитета.

Она посоветовала ограничивать время чтения новостных лент, не пытаясь с их помощью перекрыть страх или тревогу. Если сделать это самостоятельно не удается, нужно обратиться за помощью к психологу.

Ранее россиян предупредили об опасности использования смартфона сразу после пробуждения.

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