Думскроллинг назвали причиной депрессии, проблем с сердцем и расстройств ЖКТ

Постоянное «залипание» в смартфоне и думскроллинг негативно влияет на здоровье, провоцируя развитие депрессии и массу психосоматических нарушений. Эта вредная привычка чревата болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и ослаблением иммунитета, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Постоянный скроллинг новостных лент связан с желанием человека взять под контроль ситуацию, чтобы снизить тревожность. Однако позитивных новостей сегодня крайне мало, так как они не приносят рейтинг, из-за чего тревожность только растет, объяснила специалист.

«[Думскроллинг] может привести к фоновой тревожности, ⁠депрессии, ⁠паническим атакам, а также любому виду психосоматики: сердечно-сосудистым проблемам, расстройству ЖКТ, истощению иммунитета и, как следствие, частым болезням и так далее», — отметила Дугенцова.

Она посоветовала ограничивать время чтения новостных лент, не пытаясь с их помощью перекрыть страх или тревогу. Если сделать это самостоятельно не удается, нужно обратиться за помощью к психологу, который поможет выяснить, с чем связана проблема, и как наладить жизнь без стресса и постоянного думскроллинга, заключила Дугенцова.

Напомним, ученые также выяснили, что короткие видео вызывают зависимость, влияя на мозг. Их просмотр приводит к повышенной активности мозга в областях, связанных с регуляцией эмоций и обработкой вознаграждения, а также структурным изменениям в орбитофронтальной коре и мозжечке. В том числе такие видео способствуют снижению концентрации внимания и затрудняют фокусировку на более сложных задачах.

Ранее ученые объяснили, как запойное чтение плохих новостей вредит психике.