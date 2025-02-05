Бывшего мэра Самары Тархова и его жену застрелили, задержана их внучка

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были найдены застреленными в Самарской области. По данным источника RTVI в следственном управлении СКР Самарской области, супруги недавно вернулись в Россию из Финляндии.

Основной подозреваемой стала их внучка, она задержана, но отказывается сотрудничать со следствием. Известно, что она отправляла сообщения с телефонов дедушки и бабушки. Отмечается, что убийство произошло около месяца назад.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. Трагедия в семье произошла на фоне громкого уголовного дела, связанного с его дочерью Людмилой. В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской областной думы. На момент преступления Людмила Тархова руководила компанией «Самара ВВВ-Авиа», специализирующейся на производстве частных самолетов.

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