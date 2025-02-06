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Психолог объяснила, как формировать правильные привычки

Психолог Колобова: для формирования правильных привычек нужна мотивация
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Depositphotos

Для изменения образа жизни и формирования правильных привычек важно найти сильную мотивацию Об этом рассказала нейропсихолог Светлана Колобова, передает Pravda.Ru.

Она отметила, что любые изменения в жизни являются стрессом для организма, поэтому для изменений в жизни требуется приложить много усилий. По ее словам, это «болезненно и энергозатратно».

«Для успешного введения новой привычки необходимо заставлять себя и формировать новую доминанту», — подчеркнула Колобова.

Так, например, женщина может отказаться от курения, когда узнает о беременности, потому что здоровье будущего ребенка становится для нее приоритетом, пояснила психолог.

Д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова до этого говорила, что составление списка вредных привычек поможет избавиться от них в новом году. После этого она советует выделить самые главные негативные привычки и постараться осознать, от каких вы готовы избавиться в первую очередь. Далее стоит продумать, что для этого нужно сделать, и прописать это по пунктам. По словам врача, эти задачи нужно разбить по месяцам, чтобы постепенно двигаться к цели.

Ранее врач рассказала, какие привычки разрушают сердце.

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