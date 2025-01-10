Россиянам дали советы, которые помогут избавиться от вредных привычек в новом году

Составление списка вредных привычек поможет избавиться от них в новом году. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

После этого она советует выделить самые главные негативные привычки и постараться осознать, от каких вы готовы избавиться в первую очередь. Далее стоит продумать, что для этого нужно сделать, и прописать это по пунктам. По словам врача, эти задачи нужно разбить по месяцам, чтобы постепенно двигаться к цели.

«Любой план — это жизненно необходимое подспорье в сложном деле, а избавление от вредных привычек и приучения себя к полезным — это очень сложное дело. Конечно, иногда в нашей жизни что-то может случиться и экспромтом. Но это всегда элемент удачи. А если перед вами есть четкий план с расписанными целями и задачами — это уже вполне оформленное будущее», — отметила Павлова.

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