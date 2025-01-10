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Россиянам дали советы, которые помогут избавиться от вредных привычек в новом году

Врач Павлова: составление списка поможет избавиться от вредных привычек
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unsplash.com

Составление списка вредных привычек поможет избавиться от них в новом году. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

После этого она советует выделить самые главные негативные привычки и постараться осознать, от каких вы готовы избавиться в первую очередь. Далее стоит продумать, что для этого нужно сделать, и прописать это по пунктам. По словам врача, эти задачи нужно разбить по месяцам, чтобы постепенно двигаться к цели.

«Любой план — это жизненно необходимое подспорье в сложном деле, а избавление от вредных привычек и приучения себя к полезным — это очень сложное дело. Конечно, иногда в нашей жизни что-то может случиться и экспромтом. Но это всегда элемент удачи. А если перед вами есть четкий план с расписанными целями и задачами — это уже вполне оформленное будущее», — отметила Павлова.

Опрос kp.ru до этого показал, что пятая часть (18%) россиян пообещала себе начать копить деньги в 2025 году. Они признались, что часто совершают необдуманные и ненужные покупки, однако в следующем году хотят тщательнее подходить к планированию бюджета. 14% опрошенных дали себе обещание не откладывать дела на потом и стать более собранными и организованными.

Ранее россиян призвали не устраивать голодовки после новогодних праздников.

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