Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие привычки разрушают сердце

Врач Чернышова: малоактивный образ жизни разрушает сердце
close
Shutterstock

Малоактивный образ жизни и редкое пребывание на свежем воздухе могут оказать негативное влияние на здоровье сердца, потому что в этом случае к нему будет поступать недостаточное количество кислорода. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, негативно на орган также влияют алкоголь и курение, потому что они нарушают его работу. К разрушающим факторам врач отнесла и злоупотребление кофеиносодержащими напитками, которые могут чрезмерно стимулировать сердце. Для сохранения здоровья сердца эксперт посоветовала вести активный образ жизни и отказаться от алкоголя и курения.

«Кардиологи говорят, что примерно 150 минут в неделю нужно посвящать активным упражнениям или ходьбе в достаточно быстром темпе. То есть пять раз в неделю по 30 минут желательно двигаться на свежем воздухе», — заключила Чернышова.

Врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что гранат является уникальным по своему составу продуктом, поскольку обладает большим количеством витаминов группы B, а также железа, калия и других микроэлементов. По ее словам, он будет полезен для тех, кто имеет нарушения ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы.

Ранее был развеян миф о вреде картофеля для сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами