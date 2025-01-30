Врач рассказала, какие привычки разрушают сердце

Малоактивный образ жизни и редкое пребывание на свежем воздухе могут оказать негативное влияние на здоровье сердца, потому что в этом случае к нему будет поступать недостаточное количество кислорода. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, негативно на орган также влияют алкоголь и курение, потому что они нарушают его работу. К разрушающим факторам врач отнесла и злоупотребление кофеиносодержащими напитками, которые могут чрезмерно стимулировать сердце. Для сохранения здоровья сердца эксперт посоветовала вести активный образ жизни и отказаться от алкоголя и курения.

«Кардиологи говорят, что примерно 150 минут в неделю нужно посвящать активным упражнениям или ходьбе в достаточно быстром темпе. То есть пять раз в неделю по 30 минут желательно двигаться на свежем воздухе», — заключила Чернышова.

Врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что гранат является уникальным по своему составу продуктом, поскольку обладает большим количеством витаминов группы B, а также железа, калия и других микроэлементов. По ее словам, он будет полезен для тех, кто имеет нарушения ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы.

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