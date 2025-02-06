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Большинство американцев поддержали запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

Rasmussen Reports: 54% американцев одобрили запрет на службу трансгендеров в армии
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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Большинство американцев поддержали решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии страны. Это следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.

Так, 54% вероятных избирателей из США одобряют указ Трампа об увольнении военнослужащих, идентифицирующих себя как трансгендеры. В то же время 41% респондентов высказались против президентского указа.

Опрос проводился среди 1325 потенциальных избирателей.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии США.

Позднее газета Politico писала, что решения администрации президента США вызвали хаос в американских войсках, поскольку высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. По информации издания, начальник штаба армии генерал-лейтенант Лора Поттер приказала главе отдела закупок вооруженных сил «выявить и рекомендовать заморозить» заявки на контракты, которые связаны с многообразием, инклюзивностью, равенством, «критической расовой теорией», изменением климата, политикой в отношении абортов и трансгендеров.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.

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