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Задержан автор YouTube-канала «Прекрасная Россия»

ТАСС: автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимова задержали
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге задержали автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова по подозрению в распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, задержание блогера произошло утром.

«На ресурсах своего проекта «Прекрасная Россия» он распространил материалы экстремистской направленности», — заявил источник.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия. В отношении Анисимова было возбуждено уголовное дело по факту оскорбительных высказываний в адрес сотрудников правопорядка и уроженцев среднеазиатских стран.

До этого сообщалось, что Московский городской суд (Мосгорсуд) оставил блогера и предпринимательницу Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, в СИЗО до 2 мая. Ее адвокаты заявили, что Блиновская под стражей уже более года, а основание для очередного продления ареста немотивированное и необоснованное.

28 января блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили срок содержания в СИЗО на 24 дня.

Ранее стало известно, что ущерб по делу Шабутдинова превысил 57 млн рублей.

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