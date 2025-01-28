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Аязу Шабутдинову продлили срок содержания в СИЗО

Блогеру Шабутдинову продлили срок содержания в СИЗО на 24 дня

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает агентство «Москва».

Срок содержания в СИЗО продлен на 24 дня.

Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Шабутдинов, как считает следствие, создавал у людей ложное впечатление успешного предпринимателя и предлагал купить у него курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут сами вести прибыльный бизнес. Договоры оказания услуг с Щабутдиновым заключали на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек, сам он вину не признает. Его задержали в ноябре 2023 года.

В сентябре 2024 года около 355 учащихся бизнес-курсов Шабутдинова попросили суд отпустить бизнес-тренера из СИЗО под личное поручительство.

Ранее Риз Уизерспун перепутали с юристом на суде из-за роли в «Блондинке в законе».

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