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Россиян предупредили о краже аккаунтов Telegram через Wi-Fi

МВД предупредило россиян о краже аккаунтов Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

В России мошенники создают собственные сети Wi-Fi для кражи аккаунтов. Подобный случай уже зафиксировали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с кибепреступлениями.

По данным ведомства, в столичном аэропорту злоумышленники развернули точку доступа с обманчиво схожим названием SVO_Free. При подключении к фальшивой сети пользователей приглашали к непривычной форме авторизации через сервисный бот в Telegram. Там предлагают отправить ответным сообщением присланный СМС-код, но тем самым мошенники получают доступ к учетной записи своей жертвы.

В МВД предупредили, что мошеннический Wi-Fi может появиться в любом общественном месте.

Накануне в жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с лжештрафами. Аферисты специально предлагают скидки на существующие штрафы, после чего водитель оплачивает, а штраф остается. Так, финансы отправляются злоумышленникам. Власти рекомендуют проверять штрафы только через портал Госуслуг или сайт ведомства.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми свиданиями на 14 февраля.

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