Жителей Подмосковья предупредили о лжештрафах

В Подмосковье предупредили о новой схеме мошенничества с лжештрафами

В Подмосковье жителей предупредили о новой схеме мошенничества с лжештрафами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Власти Подмосковья сообщают о новом виде мошенничества на территории региона — злоумышленники от лица ведомств рассылают письма о задолженностях и штрафах, угрожая арестом имущества и требуя срочного погашения по QR-коду или ссылке», — говорится в сообщении.

Мошенники специально предлагают скидки на существующие штрафы, после чего водитель оплачивает, а штраф остается. Так, финансы отправляются злоумышленникам. Власти рекомендуют проверять штрафы только через портал Госуслуг или сайт ведомства.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге депутаты планируют принять закон, который введет штрафы за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. Водители будут получать штрафы за повороты во дворе, проезд по местам для пешеходов, а также по дороге у контейнерных площадок и пожарных гидрантов.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на авто с помощью БПЛА.