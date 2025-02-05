Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Подмосковья предупредили о лжештрафах

В Подмосковье предупредили о новой схеме мошенничества с лжештрафами
close
Depositphotos

В Подмосковье жителей предупредили о новой схеме мошенничества с лжештрафами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Власти Подмосковья сообщают о новом виде мошенничества на территории региона — злоумышленники от лица ведомств рассылают письма о задолженностях и штрафах, угрожая арестом имущества и требуя срочного погашения по QR-коду или ссылке», — говорится в сообщении.

Мошенники специально предлагают скидки на существующие штрафы, после чего водитель оплачивает, а штраф остается. Так, финансы отправляются злоумышленникам. Власти рекомендуют проверять штрафы только через портал Госуслуг или сайт ведомства.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге депутаты планируют принять закон, который введет штрафы за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. Водители будут получать штрафы за повороты во дворе, проезд по местам для пешеходов, а также по дороге у контейнерных площадок и пожарных гидрантов.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на авто с помощью БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами