Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми свиданиями на 14 февраля

В преддверии Дня всех влюбленных россиянам нужно помнить об активности мошенников, которые в это время используют схемы обмана с фальшивыми свиданиями. Используя чужие фотографии или нейросети, они заставляют людей переходить по фишинговым ссылкам, сообщил в беседе с RT директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

Чаще всего мошенники выдают себя за девушек и знакомятся в приложениях с мужчинами. Они используют чужие фотографии или создают их с помощью ИИ, а главным признаком такого обмана является просьба перейти по какой-либо ссылке, чтобы сделать что-то – забронировать ресторан, купить билеты в театр, на стендап-шоу и так далее, пояснил специалист. Часто они говорят, что у них есть один билет, предлагая собеседнику купить себе второй. Однако после перехода по ссылке «девушка» исчезает, а мужчина теряет деньги.

«Часто на таких сайтах преступники специально оставляют одно свободное место и говорят, что это место может быть быстро раскуплено, тем самым подталкивая вас к быстрой оплате без раздумий», — отметил эксперт.

Также перед 14 февраля появляется еще больше разных фейковых сайтов, маскирующихся под маркетплейсы, онлайн-магазины, которые заманивают жертв обещаниями больших скидок и акциями. В соцсетях и мессенджерах создаются такие же страницы с предложениями купить подарок по выгодной цене, однако попытавшись это сделать, человек отдает все свои деньги преступникам.

Вураско призвал пользоваться только официальными ресурсами и находить их через поисковые системы, проверяя адресную строку. Оплачивать товары, переводить деньги незнакомым людям нельзя, как и переходить по неизвестным ссылкам. Нельзя сообщать личные данные, особенно коды двухфакторной аутентификации на непонятных сайтах. На телефоне, компьютере и других устройствах должен быть хороший антивирусник, заключил ИБ-эксперт.

Ранее мужчины засыпали несуществующую ИИ-девушку предложениями провести вместе 14 февраля.