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Россиянам рассказали о неочевидных направлениях для путешествий в России

Турэксперт Чичкина: промышленный туризм развивается в Москве и на Урале
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Любителям гастрономического туризма можно поехать в Воронеж или Ярославль, чтобы посетить местные рестораны. О самых неочевидных направлениях для путешествий в России рассказала вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, на Урале и в Москве также развивается промышленный туризм. В рамках такой поездки можно посетить различные предприятия, которые ранее были закрыты для публики, уточнила эксперт. Кроме того, путешественникам рекомендуют не забывать про классический экскурсионный туризм.

«Например, какие-то природные объекты, что-то вроде Дивногорья в Воронежской области, вполне можно посещать круглогодично. Здесь очень много факторов может сработать. Элементарно, например, продвижение туризма региональными властями. <...> Например, Торжок, Тверская область — пожарская котлета. Пожарская котлета ассоциируется с Торжком», — отметила Чичкина.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян до этого говорил, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое набирает популярность среди российских туристов в 2025 году. По его словам, особым спросом стал пользоваться китайский остров Хайнань.

Ранее эксперт предрекла падение цен на отели в Анапе.

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