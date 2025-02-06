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В США допустили, что увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР

NBC: увольнение агентов может нанести ущерб контртеррористическим операциям ФБР
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Julio Cortez/AP

Увольнение агентов Федерального бюро расследований США (ФБР), занимавшихся расследованием дел, связанных со штурмом Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, может нанести ущерб многим операциям бюро, в том числе связанным с борьбой с терроризмом. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что многие из агентов, участвовавших в расследование беспорядков в Капитолии, работают в отделе по борьбе с терроризмом. Они расследуют угрозы терроризма как внутри Соединенных Штатов, так и со стороны международных террористических организаций, таких как «Исламское государство» (организация запрещена в России), «Аль-Каида» (организация запрещена в России), ХАМАС и «Хезболла».

По данным канала, потенциальное увольнение тысяч таких агентов представляет серьезную угрозу для способности ФБР бороться с террористическими угрозами. Кроме того, такое решение может повлиять на желание агентов расследовать дела, связанные со второй администрацией президента США Дональда Трамп из-за страха репрессий.

Телеканал CNN писал, что агенты ФБР подали иск против министерства юстиции США из-за учета данных почти 5 тыс. причастных к расследованию штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа в 2020 году.

6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее в США полицейский ликвидировал помилованного Трампом участника штурма Капитолия.

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