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В США ликвидировали помилованного Трампом американца

В США полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
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Jim Urquhart/Reuters

В американском штате Индиана полицейский застрелил помилованного президентом США Дональдом Трампом участника штурма Капитолия в Вашингтоне Мэтью Шаттла. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.

Во время остановки автомобиля помощник шерифа попытался арестовать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление. В результате произошла драка, в ходе которой полицейский смертельно ранил Шаттла.

По данным полиции, у погибшего при себе было оружие, но повод для начала стрельбы пока неизвестен.

В 2023 году Мэтью Шаттл был приговорен к лишению свободы на полгода после того, как признал свою вину за проникновение в Капитолий. До этого он уже сидел в тюрьме за нарушение правил дорожного движения.

Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон попросил полицию штата Индиана провести расследование в отношении помощника шерифа, причастного к стрельбе, говорится в заявлении полиции.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее два участника штурма Капитолия отказались от помилования.

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