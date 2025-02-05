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Агенты ФБР подали иск из-за пересмотра дел о штурме Капитолия

CNN: агенты ФБР подали иск на минюст из-за учета расследовавших штурм Капитолия
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Manuel Balce Ceneta/AP

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) подали иск против министерства юстиции США из-за учета данных почти 5 тыс. причастных к расследованию штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа в 2020 году. Об этом пишет CNN.

«Сам факт составления списков сотрудников, работавших над вопросами, которые вызвали недовольство Дональда Трампа, носит карательный характер», — подчеркнули агенты ФБР.

Также задачей составления такого списка названо препятствование донесению о должностных преступлениях, совершенных Дональдом Трампом и его сторонниками.

21 января, в свой первый день на посту президента, Трамп помиловал свыше 1600 участников штурма Капитолия, в том числе представителей неонацистских движений.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее в США полицейский ликвидировал помилованного Трампом участника штурма Капитолия.

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