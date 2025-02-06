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В России увеличилось число случаев загрязнения воды

«Гриниум»: число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12%
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Unsplash

Количество случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12% за год. Об этом сообщает информационно-аналитическая платформа «Гриниум» со ссылкой на данные службы Росгидромет.

«Что касается сведений о состоянии водных объектов, то 11,6% (из 3100 случаев загрязнений) пришлось на июль, август и март — по 11,1-11,5% случаев», — говорится в статье.

По данным аналитиков, наиболее благоприятными месяцами стали декабрь (4,5%) и январь (3,6%). Общее число случаев, в сравнении с 2023 годом, возросло на 12%.

В публикации говорится, что чаще всего загрязнения были выявлены в реке Тобол Свердловской области — 481 случай. В реке Ока Московской области было выявлено 164 случая загрязнения, в реке Дон — 102, в Вязьме — 94, в Енисее — 73.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Анапы. Несколько ведущих научных организаций и исследовательских институтов изучат содержание загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, чтобы выяснить опасность для местных жителей и туристов.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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