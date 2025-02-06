В ФРГ заявили, что не могут доказать причастность РФ к инцидентам с выхлопными трубами

МВД ФРГ не нашло доказательств причастности РФ к инцидентам с выхлопными трубами

МВД ФРГ не обнаружило доказательств причастности России к инцидентам с выхлопными трубами. Об этом представитель ведомства сообщил во время брифинга, информирует ТАСС.

По информации агентства, речь идет о серии диверсий, произошедших в конце декабря 2024 года. Тогда злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Всего были повреждены 270 автомобилей.

Представитель ведомства подчеркнул, что у МВД ФРГ нет доказательств причастности РФ к диверсиям, однако расследование этого дела продолжается.

«Могу сказать, что в настоящий момент у МВД ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому <...> Что касается конкретно этого вопроса, то, как обычно, следует обратиться в соответствующую прокуратуру», — отметил представитель министерства.

До этого министр внутренних дел Германии сообщала об угрозе со стороны России, которая якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ. Фезер считает, что из-за поддержки Украины Германия находится «в центре российской агрессии». Она также обвинила Москву в использовании миграции в целях дестабилизации государств.

Ранее в Германии назвали «советский менталитет» одной из проблем ВСУ.