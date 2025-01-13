Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали «советский менталитет» одной из проблем ВСУ

Аналитик Гади назвал дезертирство и низкий моральный дух главными проблемами ВСУ
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что дезертирство и низкий моральный дух в рядах ВСУ являются чувствительными проблемами в армии, которая борется с нехваткой кадров и насильственными методами мобилизации. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

Он отметил, что критически следует относиться и к сложившемуся стилю руководства в рядах ВСУ. Как заявил Гади, многие командиры проходили подготовку еще в Советском Союзе, где вопросы принятия решений были «высоко централизованными», и осуществлялись военными, находящимися далеко от линии фронта.

Советский менталитет исходит в основном от высшего командного уровня и вредит «оперативной эффективности», указал Гади. Аналитик также напомнил о «неприкасаемых командирах», которые возлагают всю вину на нижестоящие чины.

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слабая организация Вооруженных сил Украины может привести к полному краху армии в любой момент.

Ранее Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами