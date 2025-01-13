Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что дезертирство и низкий моральный дух в рядах ВСУ являются чувствительными проблемами в армии, которая борется с нехваткой кадров и насильственными методами мобилизации. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

Он отметил, что критически следует относиться и к сложившемуся стилю руководства в рядах ВСУ. Как заявил Гади, многие командиры проходили подготовку еще в Советском Союзе, где вопросы принятия решений были «высоко централизованными», и осуществлялись военными, находящимися далеко от линии фронта.

Советский менталитет исходит в основном от высшего командного уровня и вредит «оперативной эффективности», указал Гади. Аналитик также напомнил о «неприкасаемых командирах», которые возлагают всю вину на нижестоящие чины.

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слабая организация Вооруженных сил Украины может привести к полному краху армии в любой момент.

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