Серфер, на которого дважды напала акула, мечтает вернуться в воду

Серфер из США, на которого дважды нападала акула, мечтает снова встать на доску и вернуться в океан, пишет Mirror.

Коул Ташман из Флориды, дважды ставшей жертвой акулы на одном и том же пляже, заявил, что с нетерпением ждет возможности снова оказаться в воде. Первое нападение случилось, когда Коулу было 16 лет. После того случая на его спине остался большой шрам.

Однако второй случай, который случился недавно, стал более серьезным. Во время катания с друзьями и невестой он внезапно закричал, почувствовав, как хищница снова схватила его за ногу. По всей видимости, это была либо тигровая, либо бычья акула длиной около двух метров.

Несмотря на серьезную травму и потерю крови, Коул смог вернуться на берег, где друзья оказали ему первую помощь и отвезли в больницу. Врачи наложили 93 шва и прооперировали пациента, а восстановление займет около шести месяцев.

Коул считает себя везучим, что не потерял ногу. Несмотря на случившееся, серфер не собирается отказываться от своего хобби.

«Вы не вытащите меня из воды», — заявил он в интервью.

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