В Госдуме рассказали, кого из россиян ждет повышение пенсии с 1 марта

Россиянам, которые отпразднуют 80-летний юбилей или получат I группу инвалидности в феврале, повысят пенсию с 1 марта 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, они начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, которая пока составляет 8 907,70 рубля. Депутат добавила, что в целом в начале весны масштабного повышения пенсий не планируется. Социальные пенсии россиян повысят с 1 апреля 2025 года на 14,75%.

«Повышение было заложено в бюджет по поручению президента, чтобы поддержать реальные доходы самых незащищенных слоев населения», — уточнила Бессараб.

Она добавила, что индексацию выплат проведут в беззаявительном порядке.

Накануне Светлана Бессараб говорила, что на высокую пенсию от 100 тыс. рублей могут рассчитывать россияне, которые имеют внушительный стаж или государственные награды и звания. Что касается пенсионных баллов, то их больше десяти за год не начисляют, объяснила она.

Ранее сообщалось, что в России рассмотрят изменения в назначении пенсий по инвалидности добровольцам.