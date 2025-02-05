В Госдуме объяснили, кто может рассчитывать на пенсию от 100 тыс. рублей

Депутат Бессараб: за стаж и звания можно получить пенсию от 100 тыс. рублей

На высокую пенсию от 100 тыс. рублей могут рассчитывать россияне, которые имеют внушительный стаж или государственные награды и звания. Что касается пенсионных баллов, то их больше десяти за год не начисляют, объяснила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что в России предложили платить женщинам со званием «Мать-героиня» по 72,4 тыс. рублей в месяц. Если эту инициативу утвердят, то женщина, имеющая трудовой стаж, будет получать 100 тыс. рублей исходя из страховой пенсии и доплаты, пояснила Бессараб.

Что касается тех, кто уже получает существенные доплаты, то в их числе сегодня числятся космонавты, Герои труда и Герои России.

А вот среднестатистическому жителю России ориентироваться нужно на свою зарплату, отметила Бессараб.

«У кого-то пенсия будет больше, потому что работал всю жизнь в белую, работодатель никогда не платил в конвертах, в «серых» схемах, при этом всегда, например, была высокая заработная плата», — отметила парламентарий, добавив, что при этом, к сожалению, не всегда ответственные и честные работники получают высокую зарплату.

Пенсионные баллы начисляются работникам строго по правилам – в год можно получить не более десяти, отметила Бессараб. При наступлении возраста нетрудоспособности их можно докупить, но не более, чем половину от всех имеющихся, заключила парламентарий.

Напомним, депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин до этого заявил «Газете.Ru», что для получения пенсии в 110 тыс. рублей, которую россияне считают достойной, нужно накопить 639 пенсионных баллов. Однако для этого необходимо получать зарплату в 230 тыс. рублей в течение почти 64 лет.

Работающим россиянам ранее пообещали еще одну прибавку к пенсии.