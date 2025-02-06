В России рассмотрят изменения в назначении пенсий по инвалидности добровольцам

Правительство России на заседании обсудит поправки в законодательство, касающиеся назначения пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в рамках заседания кабмина планируется обсудить проект поправок в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Нововведения предполагают изменения, которые касаются назначения пенсий по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, в беззаявительном порядке и установления срока, с которого осуществляется ее назначение.

До этого сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать пенсии по инвалидности россиянам, которые участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 11 мая 2014 года и стали инвалидами.

Ранее в России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.