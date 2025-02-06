Врач перечислила главные признаки густой крови

Быстрая утомляемость, головная боль и головокружение могут быть сигналами о повышенной вязкости крови. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, такие последствия могут наступать из-за недостаточного потребления жидкости, сильной рвоты или некоторых болезней, например сахарного диабета. При этом врач уточнила, что признаков, которые однозначно говорили бы о густоте крови, не существует.

«При густой крови могут быть головные боли, даже головокружения. Еще отмечают утомляемость, покалывание в руках и ногах. Однако часто человек может не чувствовать каких-либо изменений», — сказала Чернышова.

Чтобы точно определить недуг, она рекомендует сдать анализы. При подтверждении опасений назначат разжижающие препараты, добавила эксперт. Чтобы не допустить таких последствий, важно пить больше воды, заключила терапевт.

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что слишком густая кровь чревата образованием тромбов, а также общим плохим самочувствием, головной болью и снижением работоспособности.

Ранее ученые нашли способ определить тип инсульта за несколько минут.