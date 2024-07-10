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Названы негативные последствия для организма от густой крови

Врач Бережная: густая кровь связана с головной болью и низкой работоспособностью

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Слишком густая кровь чревата образованием тромбов, а также общим плохим самочувствием, головной болью и снижением работоспособности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

«Если говорить о серьезных последствиях, сгущение крови может увеличивать риск образования тромбов. И речь не только о тромбах крупных сосудов, но и о микротромбозах. Они приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом», – рассказала врач.

По ее словам, сгущение крови – это нарушение нормального соотношения количества клеток крови относительно объема ее жидкой части. Чаще всего это обусловлено уменьшением жидкой составляющей крови.

«Чтобы избежать этого, важно следить за водным балансом и вовремя восполнять его. Для определения нарушений вязкости крови существуют определенные лабораторные исследования. Одно из них стало всем нам знакомо со времен пандемии Covid-19 – D-димер. Но его выполнение для самостоятельной оценки ситуации не подходит, оценивать результаты любых анализов должен только специалист», – заключила врач.

Ранее врач рассказал, что прием масла черного тмина помогает в борьбе с акне.

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