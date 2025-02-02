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Ученые нашли способ определить тип инсульта за несколько минут

АНА: создан анализ крови для определения типа инсульта за минуты
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Shutterstock

Ученые из Центра женского здоровья Бригхэма (Великобритания) создали анализ, определяющий тип инсульта на основе концентрации белка GFAP в крови. Результаты исследования опубликованы на сайте Американской ассоциации сердца (АНА, American Heart Association).

По словам ученых, новый метод диагностики может помочь врачам оперативно выяснить, вызван ли инсульт кровоизлиянием или тромбом, еще до того, как пациент попадет в больницу.

Ученые исследовали, что у людей с инсультами, вызванными кровоизлиянием в мозг, уровень белка GFAP в организме значительно выше, чем у тех, у кого инсульт произошел из-за закупорки мозгового сосуда. GFAP — это белок, который выделяется в кровь при повреждении мозга на клеточном уровне. В ходе исследований ученые подсчитали, что уровень GFAP у пациентов с кровоизлияниями в мозг почти в семь раз выше, чем у тех, кто пережил инсульт, вызванный тромбом.

Это различие может помочь врачам принимать быстрые и точные решения, например, об использовании препаратов для разрушения тромбов или для остановки кровотечений.

Исследователи добавили, что анализ можно провести еще до госпитализации пациента, что потенциально способно ускорить начало лечения. При этом диагностика занимает всего несколько минут. Однако у теста есть и недостатки, такие как необходимость центрифугирования крови и его меньшая эффективность при небольших кровоизлияниях, особенно у пожилых людей.

Ранее был назван неожиданный фактор риска тяжелого инсульта.

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