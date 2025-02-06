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В США работа ФБР была дестабилизирована слухами о массовых увольнениях

NBC News: слухи о массовых увольнениях дестабилизировали работу ФБР
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Sergio Flores/Reuters

Слухи о массовых увольнениях сотрудников дестабилизировали работу Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает NBC News.

«Первые в своем роде судебные иски, почти ежедневные служебные записки малоизвестного исполняющего обязанности директора ФБР и ужасный страх среди агентов потерять работу отвлекли и дестабилизировали штат сотрудников ФБР», — говорится в публикации.

По информации телеканала, напряженность среди сотрудников ведомства возникла после запроса администрации президента США Дональда Трампа на имена тысяч агентов, которые работали над расследованиями, связанными с беспорядками в Капитолии.

Ранее телеканал CNN сообщал, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) подали иск против министерства юстиции США из-за учета данных почти 5 тысяч причастных к расследованию штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа в 2020 году.

Ранее в США полицейский ликвидировал помилованного Трампом участника штурма Капитолия.

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