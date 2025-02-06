Более четверти россиян стали уделять больше внимания своему здоровью

Более четверти россиян (29%) начали уделять больше внимания своему здоровью в 2024 году. Это показал опрос Института современных медиа (MOMRI), с результатами которого ознакомилась «Москва 24». В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Согласно исследованию, данный показатель снизился в сравнении с предыдущими тремя годами, когда он превышал 40%. Женщины начинали следить за здоровьем в прошлом году чаще, чем мужчины, — 31% против 25%. При этом более половины (59%) опрошенных ответили, что не меняли отношения к своему здоровью, 10% — стали уделять ему меньше внимания.

11% из числа тех, кто начал внимательнее относиться к здоровью, стали соблюдать диету, 8% — заниматься спортом. Еще 4% стали следить за профилактикой заболеваний, 3% — изменили образ жизни в целом, 1% — стали уделять больше внимания отдыху и режиму дня. Еще 1% начали принимать БАДы и витамины.

Исследование Biorise, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что превентивный подход в медицине еще не полностью знаком россиянам, но интерес к нему растет: 47,3% респондентов уже знакомы с термином «превентивная медицина», тогда как 52,7% узнали о нем впервые.

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