Россияне стали больше интересоваться превентивной медициной

Превентивный подход в медицине еще не полностью знаком россиянам, но интерес к нему растет: 47,3% респондентов уже знакомы с термином «превентивная медицина», тогда как 52,7% узнали о нем впервые. Основную аудиторию, заинтересованную в превентивных методах, составляют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (26,8%) и от 35 до 44 лет (38,4%). Это показало исследование Biorise, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Результаты исследования показали, что 43,8% респондентов считают превентивную медицину важной для поддержания здоровья, а 30,4% участников оценивают ее значение как особенно высокое. Однако восприятие превентивного подхода неоднородно: 29,5% доверяют ему только в рамках профилактики простудных заболеваний, а 28,6% выражают поддержку методам, не включающим сильнодействующие препараты. Положительный личный опыт в использовании услуг превентивной медицины отметили 22,3% россиян, указав на важность таких мер, как профилактика хронических заболеваний и диабета.

Превентивная медицина ассоциируется у большинства участников опроса с профилактикой заболеваний (70,5%), регулярными медицинскими обследованиями (52,7%) и вакцинацией (24,1%). Здоровый образ жизни воспринимается как элемент превентивного подхода реже — лишь 20,5% связывают его с этим понятием. При этом 12,5% участников признались, что не имеют представления о превентивной медицине.

Подавляющее большинство респондентов (72,3%) полагает, что государству следует активнее поддерживать развитие превентивной медицины. Тем не менее привычка к профилактическим обследованиям сформировалась далеко не у всех: 25,9% опрошенных признались, что никогда не проходили профилактические осмотры, а еще 52,7% обращаются к врачам лишь раз в несколько лет. Регулярные осмотры, не реже одного раза в год, практикуют лишь 21,4% россиян.

Исследование также показало, что россияне начинают воспринимать превентивные меры как более эффективный подход в сезон простудных заболеваний: 36,6% опрошенных отметили, что предпочитают укреплять иммунитет с помощью превентивной медицины, и еще 26,8% считают, что здоровый образ жизни позволяет им избежать необходимости дополнительных мер. В то же время 15,2% участников полагают, что лечение требуется только в случае уже случившейся болезни.

Среди участников опроса большинство составили женщины (53,6%), а также респонденты с высшим образованием: 31,2% имеют диплом бакалавра, 17,9% — магистерскую степень. Главными приверженцами превентивного подхода выступили россияне в возрасте от 35 до 44 лет (38,4%).

«Исследование показывает, что для россиян, особенно в возрастной категории до 50 лет, становится важным не только лечение, но и поддержание здоровья на длительный срок. Налицо возрастающий интерес к превентивной медицине как к значимой части общей системы медицинского обслуживания, что указывает на переход от симптоматического лечения к более комплексному подходу к своему здоровью», — отметил Артур Зарипов, сооснователь сети клиник Biorise.

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