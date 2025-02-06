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В Приморье водитель избил школьника из-за неоплаченного проезда

В Приморье водитель напал на подростка из-за неоплаченного проезда
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Shutterstock

В Приморском крае прокуратура контролирует ситуацию с избиением 14-летнего подростка из-за конфликта в автобусе. Об этом управление ведомства по региону сообщает в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Артеме. Школьник ехал в автобусе по маршруту «Станция Угольная – Артем», но на одной из остановок вышел, не заплатив за проезд.

Заметив это, водитель догнал молодого человека и ударил по лицу и голове несколько раз.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку.

«Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего», – сообщается в публикации.

Прокуратура также оценит соблюдение перевозчиком правил пассажирских перевозок.

До этого в Москве пассажир напал на контролера в трамвае. Мужчина не оплатил проезд и не хотел, чтобы его привлекли к ответственности, поэтому распылил аэрозольный баллончик, после чего бросился бежать.

Ранее мужчина избил московского таксиста, не желая платить за проезд.

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