Дагестанец избил московского таксиста, не желая платить за проезд

В Москве житель Дагестана избил водителя такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана. Новости Махачкала».

«Мужчина не хотел платить за проезд. После удара в челюсть водитель почувствовал себя плохо, он начал истекать кровью и заехал в припаркованные рядом машины», — говорится в сообщении.

Судя по видео, злоумышленник вел себя агрессивно, хватал водителя такси за футболку, бил руками и ногами по голове.

До этого пожилая пассажирка такси в Москве на протяжении минимум двух минут оскорбляла таксиста из-за пропущенного поворота.

На видео с регистратора, установленного в такси, видно, что женщина на переднем пассажирском сиденье начала нецензурно оскорблять водителя за то, что он поехал по показаниям навигатора, пропустив указанный ею поворот.

Водитель при этом продолжал ехать, не вступая в перепалку с пассажиркой. В конечном итоге пожилая женщина вышла из такси, не доехав до места назначения.

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