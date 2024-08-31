Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестанец избил московского таксиста, не желая платить за проезд

Житель Дагестана отказался платить за проезд и до крови избил таксиста в Москве

В Москве житель Дагестана избил водителя такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана. Новости Махачкала».

«Мужчина не хотел платить за проезд. После удара в челюсть водитель почувствовал себя плохо, он начал истекать кровью и заехал в припаркованные рядом машины», — говорится в сообщении.

Судя по видео, злоумышленник вел себя агрессивно, хватал водителя такси за футболку, бил руками и ногами по голове.

До этого пожилая пассажирка такси в Москве на протяжении минимум двух минут оскорбляла таксиста из-за пропущенного поворота.

На видео с регистратора, установленного в такси, видно, что женщина на переднем пассажирском сиденье начала нецензурно оскорблять водителя за то, что он поехал по показаниям навигатора, пропустив указанный ею поворот.

Водитель при этом продолжал ехать, не вступая в перепалку с пассажиркой. В конечном итоге пожилая женщина вышла из такси, не доехав до места назначения.

Ранее сообщалось, что в России введут новое ограничение на работу мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами