Москвич напал на женщину-контролера, потому что не хотел платить за проезд

В Москве на видео попало, как безбилетник напал на женщину-контролера

В Москве пассажир трамвая напал на женщину-контролера, потому что не хотел оплачивать проезд. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ г. Москвы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина распылил в лицо женщине аэрозольный баллончик.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина-контролер разговаривает с пассажиром, после чего он достает баллончик, распыляет его в лицо контролеру, толкает пострадавшую на соседние сиденья и убегает к дверям транспорта. При этом видно, что в момент нападения контролер пытается рукой задержать злоумышленника.

Уточняется, что привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее москвич набросился на женщину-контролера.