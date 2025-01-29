Москвич напал на женщину-контролера, потому что не хотел платить за проезд

В Москве пассажир трамвая напал на женщину-контролера, потому что не хотел оплачивать проезд. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
«Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ г. Москвы», — говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина распылил в лицо женщине аэрозольный баллончик.
Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина-контролер разговаривает с пассажиром, после чего он достает баллончик, распыляет его в лицо контролеру, толкает пострадавшую на соседние сиденья и убегает к дверям транспорта. При этом видно, что в момент нападения контролер пытается рукой задержать злоумышленника.
Уточняется, что привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.
Ранее москвич набросился на женщину-контролера.