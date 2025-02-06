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Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года

Нарколог Клименко рассказала о последствиях употребления алкоголя до 21 года
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может серьезно навредить развитию мозга. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года поддерживаем», — заявила она.

По словам нарколога, период с 18 до 21 года относится к завершению юношеского периода, когда роль коры головного мозга начинает главенствовать в регуляции деятельности всех органов. Клименко отметила, что мозг продолжает развиваться и в 21, и в 25 лет, поэтому процесс алкоголизации может серьезно нарушить этот процесс.

Врач подчеркнула, что алкоголь может повлиять на области мозга, отвечающие за принятие решений, а также планирование, контроль и эмоциональную регуляцию. Помимо этого, употребление спиртных напитков может обострить риск появления психических расстройств.

Кроме того, по мнению специалиста, запрет на продажу может способствовать вовлечению молодых людей в сферы спорта и здорового образа жизни.

5 февраля Бастрыкин заявил, что СК предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Как отметил глава Следственного комитета, это может помочь предотвратить алкоголизацию молодежи.

Ранее в Госдуме оценили предложение Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года.

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