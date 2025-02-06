Россияне ответили, как они справляются с мелкими поломками в доме

Большинство (73%) россиян самостоятельно справляются с мелкими поломками в доме и не вызывают специалистов, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,5 тыс. человек.

Некоторые из них уточнили, что в некоторых вопросах им помогают видео из интернета.

«Посмотрел в интернете и сам все починил — и никаких мастеров не нужно», — поделился участник опроса.

3% опрошенных при поломке дома обращаются за помощью к старшему поколению, к друзьям или к соседям, 17% --к профессионалу.

«У меня мужчин в доме нет, да и не каждый чинить имеет, так же обычно доверяю профессионалу — если что, и спрос с него будет», — сказала респондентка.

Еще 3% ответили, что игнорируют несущественные поломки в квартире и начинают чинить что-то только в том случае, если произошло что-то глобальное. Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что россияне (44% опрошенных) предпочитают искать мастеров для ремонта по рекомендациям друзей и знакомых. Согласно опросу, онлайн-сервисы для поиска мастеров используют 11% опрошенных.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасного использования газа дома.