Россияне рассказали, как ищут мастеров для ремонта

Россияне (44% опрошенных) предпочитают искать мастеров для ремонта по рекомендациям друзей и знакомых. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», копия есть у «Газеты.Ru».

«По нашим данным, россияне ищут специалистов для ремонта, полагаясь на отзывы, рекомендации друзей и знакомых», — отметила руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова. Согласно опросу, онлайн-сервисы для поиска мастеров используют 11% опрошенных, а социальные сети — лишь 2%. При этом 43% респондентов заявили, что никогда не искали помощи и выполняли все ремонтные работы

самостоятельно. Большинство россиян (75%) считают важным спрашивать мнение друзей о специалистах, чтобы оценить качество работы мастера вживую. 19% опрошенных обращаются за контактами подрядчиков к знакомым специалистам, в то время как 6% предпочитают выбирать мастеров самостоятельно.

Время, затрачиваемое на поиск специалистов для ремонта, варьируется: 14% справляются менее чем за день, 11% — за 1-3 дня, 13% — за 4-6 дней, а 22% — около недели. По 8% респондентов готовы искать помощников в течение 2-3 недель или 1-2 месяцев. Четверть опрошенных (24%) отметили, что время поиска зависит от сложности ремонта.

Среди дополнительных услуг, которые заказывают респонденты, лидирует подбор материалов (33%). Консультации по освещению и ландшафтному дизайну получили по 11% голосов, 3D-визуализация и проектирование — по 13%. Дизайн-проект отметили 8% участников исследования, а 6% выбрали услуги по декорированию. Треть опрошенных (32%) не заказывали ничего из предложенного списка.

До этого стало известно, что 48% россиян проверяют отзывы в интернете и соцсетях перед записью к врачу, в то время как 22% записываются вслепую. Опрос «АльфаСтрахования» также показал, что 67% доверяют диагнозам и протоколам лечения, перепроверяют их лишь 24%.

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