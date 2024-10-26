Россиянам напомнили о правилах безопасного использования газа дома

Существуют четыре основные составляющие безопасного использования газа внутри жилого дома или квартиры, рассказал «Газете.Ru» главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.

«Во-первых, это — техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Такие работы выполняет на основе договора специализированная организация, которая проводит, в том числе визуальную проверку наличия свободного доступа к газовому оборудованию и соответствия оборудования нормативным требованиям, проверку герметичности соединений и отключающих устройств, принимает меры по устранению выявленной негерметичности, проверяет работоспособность устройств для автоматического отключения подачи газа и так далее», — объяснил он.

Во-вторых, аварийно-диспетчерское обеспечение вашего газового оборудования. Устранением утечек газа, предупреждением аварий в круглосуточном режиме занимается аварийно-диспетчерская служба газораспределительной организации. В ее обязанности входит незамедлительное реагирование при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения.

«В-третьих, важное значение имеет техническое диагностирование газового оборудования. Оно проводится, если оборудование отработало свои сроки эксплуатации или если прошло 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию. Диагностику могут проводить только специализированные организации, имеющие штат квалифицированных сотрудников с профильным образованием и прошедших обучение и аттестацию», — отметил эксперт.

В-четвертых, необходимо вовремя заменять газовое оборудование. Заменить оборудование следует, если установленный изготовителем или проектной документацией срок эксплуатации истек. Замена также производится, если оборудование не подлежит ремонту.

Важно помнить, что ни техническое обслуживание, ни ремонт, ни диагностику, ни замену оборудования нельзя осуществлять самостоятельно, это — опасно для вашего здоровья и жизни. Предоставьте эту сложную и важную работу профессионалам.

«Чтобы избежать проблем при использовании газа в домашних условиях, вы должны правильно пользоваться оборудованием. Например, при поджигании спичкой конфорки газовой плиты газ должен загораться во всех отверстиях горелки газовой плиты, и пламя горелки должно быть спокойным, голубоватым или фиолетовым. Нельзя оставлять в открытом положении кран включаемой горелки без пламени более 5 секунд. Пламя не должно выбиваться из-под кастрюль и сковородок. Не ставьте посуду с широким дном на конфорку плиты, используйте специальные конфорочные кольца с высокими ребрами, чтобы не отравиться продуктами неполного сгорания газа. Перед использованием духовку газовой плиты необходимо проветрить в течение 5 минут», — сказал он.

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