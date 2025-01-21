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В США правозащитники подали в суд на Трампа

В США защитники прав иммигрантов подали в суд на президента Трампа
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Carlos Barria/Reuters

В США защитники прав иммигрантов подали в суд на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной иска стал указ, ограничивающий получение гражданства по праву рождения.

Распоряжение, которое распространяется на детей, родившихся по истечении 30 дней с момента принятия меры, будет применяться в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать временно находится в стране, например, по визе, а отец не является американским гражданином.

«Отказ в гражданстве детям, родившимся в США, не только противоречит конституции, но и является безрассудным и безжалостным отказом от американских ценностей. Гражданство по праву рождения является частью того, что делает Соединенные Штаты сильной и динамичной страной, которой они являются», — считает исполнительный директор Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Энтони Д. Ромеро.

Правозащитник высказал мнение, что администрация 47-го президента допустила серьезные «перегибы» и рассчитывают, что суд встанет на сторону истцов.

Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.

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