Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России захотели ужесточить ответственность саморегулируемых организаций в строительстве

В Госдуму внесут проект об ужесточении ответственности для СРО в строительстве
close
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность в отношении саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предполагается, что нарушение установленных норм, сроков или периодичности созыва и проведения общего собрания членов организаций повлечет за собой административный штраф. Для должностных лиц его размер составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также предлагается введение штрафов для СРО за нарушение расходование средств компенсационных фондов, за невыполнение требований предписания об устранении нарушений.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит сформировать эффективный инструментарий у уполномоченных органов, позволяющий реализовать возложенные на них полномочия.

До этого сообщалось, что единую форму для маркировки сообщений с материалами иностранных агентов могут ввести в России.

Ранее в Госдуме рассказали о наказании управляющим компаниям за неочищенные крыши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами