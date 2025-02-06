В России захотели ужесточить ответственность саморегулируемых организаций в строительстве

В Госдуму внесут проект об ужесточении ответственности для СРО в строительстве

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность в отношении саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предполагается, что нарушение установленных норм, сроков или периодичности созыва и проведения общего собрания членов организаций повлечет за собой административный штраф. Для должностных лиц его размер составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также предлагается введение штрафов для СРО за нарушение расходование средств компенсационных фондов, за невыполнение требований предписания об устранении нарушений.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит сформировать эффективный инструментарий у уполномоченных органов, позволяющий реализовать возложенные на них полномочия.

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