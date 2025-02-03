Синоптик рассказал о последствиях Ла-Ниньи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодная фаза Ла-Ниньи не повлияет на состояние атмосферы, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что это природное явление будет непродолжительным.

«Явление Ла-Нинья, противоположное Эль-Ниньо, когда происходит понижение температуры в центральных и восточных акваториях Тихого океана, действительно сейчас выражено, но не очень интенсивно, небольшие отклонения от нормы: отрицательная аномалия меньше, чем на 1°C», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в марте-апреле Ла-Нинья перейдет в нейтральную фазу.

Накануне Вильфанд рассказал, что она может влиять на погодные условия почти на всей планете.

Ла-Нинья — явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана снижается. В это время усиливаются стабильные восточные ветры, которые гонят теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате этого средние температуры воздуха во всем мире становятся ниже.

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