Юноша из Петербурга стал вором, чтобы подкармливать бездомных животных

Житель Ломоносова воровал корм для животных, чтобы кормить бездомных кошек и собак. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 20-летний юноша сам явился в отделение полиции с повинной. Он признался, что совершил кражи в двух сетевых магазинах, торгующих товарами для животных. Из одной торговой точки молодой человек вынес две упаковки корма для кошек, из другой — две упаковки корма для собак.

Петербуржец заверил, что в обоих случаях отдал лакомство голодающим животным, вынужденным жить на улице, и раскаялся в содеянном. Стал ли благодетель фигурантом уголовного дела, пока неизвестно.

В октябре вор, пойманный с поличным в Паттайе, встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради бабушки. Несмотря на эмоциональные мольбы, хозяин лавки отказался простить мужчину и сдал его полиции.

Ранее женщина из Северной Осетии обворовала свекровь, чтобы оплатить лечение рака.