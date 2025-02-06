Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток

Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая рак. Об этом РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
По ее словам, куркума, имбирь и перец богаты полифенолами и куркумином, которые замедляют старение клеток.
Также приправа способна снизить газообразование. Умеренное потребление куркумы усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи.
Тен добавила, что острые специи, например, чеснок или хрен, обладают антибактериальными свойствами, стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям.
В январе ученые из Национального института здоровья Японии выявили уникальные свойства персиков, которые могут стать ключевым фактором в борьбе со старением.
По словам доктора Кензо Хашимото, ведущего специалиста по геронтологии и диетологии из Токийского медицинского университета, персики содержат уникальное сочетание веществ, способных замедлять возрастные изменения в организме.
Ранее в винограде нашли вещество для борьбы с раком.