Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток

Врач Тен: куркума помогает замедлить старение клеток
close
Shutterstock

Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая рак. Об этом РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

По ее словам, куркума, имбирь и перец богаты полифенолами и куркумином, которые замедляют старение клеток.

Также приправа способна снизить газообразование. Умеренное потребление куркумы усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи.

Тен добавила, что острые специи, например, чеснок или хрен, обладают антибактериальными свойствами, стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям.

В январе ученые из Национального института здоровья Японии выявили уникальные свойства персиков, которые могут стать ключевым фактором в борьбе со старением.

По словам доктора Кензо Хашимото, ведущего специалиста по геронтологии и диетологии из Токийского медицинского университета, персики содержат уникальное сочетание веществ, способных замедлять возрастные изменения в организме.

Ранее в винограде нашли вещество для борьбы с раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами